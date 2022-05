© RTL / 2021 Universal Content Productions LLC.



Fünf ungezogene Schüler erwartet in "One Of Us Is Lying" (ab 1. Juni, RTL+) eine Stunde Nachsitzen. Klingt nicht unbedingt spannend, wird es aber, als einer der Bestraften an einer allergischen Reaktion stirbt. Was wohl die übrigen vier Personen damit zu tun haben? Von links: Addy Prentiss (Annalisa Cochrane), Cooper Clay (Chibuikem Uche), Bronwyn Rojas (Marianly Tejada) und Nate Macauley (Cooper van Grootel).