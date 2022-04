© iStock / innovatedcaptures



Das sogenannte Ölziehen hat seinen Ursprung in der traditionellen indischen Heilkunst. Dafür nehmen Sie einen Esslöffel Sonnen- oder Olivenöl in den Mund und bewegen es etwa 20 Minuten hin und her. Versuchen Sie, es dabei auch immer wieder durch die Zahnzwischenräume zu ziehen, bevor Sie es wieder ausspucken. Durch das Öl werden Giftstoffe, riechende Substanzen und schädliche Bakterien gebunden.