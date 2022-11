© Getty Images / Michael Regan



An das EM-Finale 2021 hat Bukayo Saka keine guten Erinnerungen: Vor heimischer Kulisse im Londoner Wembley-Station verschoss er den entscheidenden Elfmeter und wurde anschließend Opfer rassistischer Attacken. Zur WM nach Katar reist der Außenstürmer des FC Arsenal in bestechender Form an. Auch dank der zehn Scorerpunkte des 21-Jährigen steht sein Klub FC Arsenal an der Spitze der Premier League.