Mal zu fünf, mal zu sechst: Um Verwirrungen vorzubeugen, trat die Band irgendwann nicht mehr als The Jackson Five, sondern schlicht als The Jacksons auf. Die Familienband verkaufte knapp 20 Millionen Tonträger, was später von den Solo-Jacksons noch um ein Vielfaches überboten wurde. Im Bild, von links: Jackie, Tito, Michael, Randy, and Marlon Jackson in den frühen 80-ern.