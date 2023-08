© Disney+



Noch vor dem Start wurde eifrig darüber spekuliert, ob Disney mit "Ahsoka" eine Art Multiverse in Marvel-Manier erschaffen möchte, in dem letztlich alles möglich ist und "heilige" "Star Wars"-Kanon ausgehebelt wird. Ausschlaggebend dafür ist die "Welt zwischen den Welten", erstmals eingeführt in der Animationsserie "Rebels". Dieser Kniff mit alternativen Realitäten würde so manches "What if..."-Szenario erlauben: Was wäre, wenn ...