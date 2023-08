© 2022 Getty Images/Theo Wargo



Anfang des Jahres wurde die Billboard-Liste der 50 größten Rapper aller Zeiten veröffentlicht, in der es Eminem auf dem fünften Platz schaffte. Melle Mel landete auf Platz 48. Gegenüber "The Art Of Dialogue" erklärte er, dass Eminem nicht zu den fünf besten lebenden Rappern gehören würde, wenn er nicht weiß wäre.