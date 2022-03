© ZDF



Das imposante Bild hing in einem Zimmer, "wo es nicht genug Beachtung erhielt", klagte Ingrid aus Karlsruhe in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". Horst Lichter versetzte das Bild in eine "ganz andere Zeit und Stimmung". Colmar Schulte-Goltz fand es einfach "wunderbar." Doch im Händlerraum blieb der Geldregen aus.