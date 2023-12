© RTL / Markus Hertrich



Sandro Scheibler (23) geht lächelnd in den Parcours. "Wenn man Stage drei erreicht, muss man grinsen", sagt er. Die Lockerheit trägt ihn über die Steckkästen hinaus. Da zeigt er sogar die Kletterfigur "Figure of Four" und wird von Buschi als "Virtuose" gerühmt. Am allerletzten Fingerleistensprung geht ihm dann die Kraft aus. Trotzdem: "Ich bin so stolz!"