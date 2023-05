© Brent Stirton/Getty Images



Es klingt nach Ablasshandel, aber wer CO₂-sündigt, kann Kompensation betreiben. Seriöse Anbieter wie Atmosfair oder myclimate verwenden Beiträge (bei einem Jahresausstoß von elf Tonnen CO₂ sind etwa 250 Euro fällig), um an anderer Stelle Klimaschutz zu betreiben. So fließt das Geld beispielsweise in Solarkocher in Ruanda oder Sri Lanka, die klimaschädliche Holz(kohle)-Feuerstellen ersetzen sollen. Oder in Biogas-Anlagen in Indien.