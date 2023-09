© HR/U5 Filmproduktion/Christian Lüdeke



Der Morgen in der Wetterau hat begonnen. Am Ende einer langen Nacht können der Frankfurter "Tatort"-Ermittler Paul Brix (Wolfram Koch) und die Zuschauer noch für ein paar letzte Szenen das Tageslicht genießen. Und über das Thema des Films - rechte Netzwerke in der Polizei - nachdenken.