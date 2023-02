© ZDF / Jörg Müllner



Hans Joachim Martius kämpfte 1942 als Leutnant der 6. Armee im Kessel von Stalingrad. Er starb am 25. Dezember wahrscheinlich durch einen Granatentreffer. Im Film wird aus seinen Briefen an seine Mutter zitiert, in denen er den Vormarsch und die Kämpfe schilderte. Der Film "Stalingrad - die Schlacht, die niemals endet" ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.