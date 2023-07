© KMazur / Jean-Paul-Aussenard / WireImage / Getty Images



Jahre später konnte Colin Farrell über das 14-minütige Video aus dem Jahr 2003 scherzen, das ihn mit Playboy-Modell Nicole Narain zeigt: "Das Schlimmste an einem Sextape ist, dass du niemanden für die schlechten Dialoge verantwortlich machen kannst", sagte er in einer Talkshow. Zuvor hatten sich beide Parteien vor Gericht gestritten, wer an der Veröffentlichung der Aufnahmen schuld war, bevor es zu einer Einigung kam.