Für voluminöses Haar braucht es dringend einen Haarfestiger? Nicht unbedingt: Es reichen auch nur Honig und Wasser. Einfach 250 Milliliter warmes Wasser mit einem Teelöffel Honig in einem Topf verrühren. Wer mag, kann etwas Apfelessig zufügen. Das abgekühlte Produkt in eine Sprühflasche füllen und in den Haaren verteilen.