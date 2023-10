© ZDF / ARD / Degeto



Die 80-er in England: Der Halbwaise Shaun (Thomas Turgoose) findet Freundschaft und Gemeinschaft in einer Gruppe von Skinheads, wird aber bald mit deren rassistischen Ideologie konfrontiert. "This Is England" (2006) zeigt, wie junge Menschen in extremistische Gruppen gezogen werden können. Realistische und außerordentlich gut erzählte Sozialstudie.