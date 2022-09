© Sister in association with Terrible Productions for AMC+ and BBC



Sein Privatleben ist für Adam (Ben Whishaw) kaum mehr existent. Weil er quasi permanent im Krankenhaus seinem Beruf als Gynäkologe nachgeht, ist seine Beziehung zu seinem Freund zerbrochen. Und auch im Job fordert die hohe Belastung in "This Is Going To Hurt" (ab 27. Oktober, MagentaTV) seinen Tribut: Adam unterläuft ein folgenreicher Fehler.