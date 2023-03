© ZDF / Thomas Kost



In der 23. Staffel "Die Rosenheim-Cops" tauchen zwei neue Gesichter auf: Anastasia Papadopoulou (Bild) schlüpft in die Rolle der Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos. Michaela Weingartner wechselt vom ARD-Fürstenhof ("Sturm der Liebe") nun ins Polizeirevier und tritt ihren Dienst als TV-Kriminalhauptkommissarin Julia Beck an.