"Was für ein schönes Pferd", strahlte Moderator Horst Lichter, als er das Objekt zu Gesicht bekam. "Das ist schon fast eine Huldigung an dieses Tier", schwärmte er weiter. Verkäufer Hubert sah es ähnlich. Nur seine Frau hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht: "Bitte nicht dieses Pferd!", hatte sie gemahnt. So landete es bei "Bares für Rares".