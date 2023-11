© EMI / Subafilms Ltd.



Das paradiesische Pepperland wird durch die Blaumiesen - im Original die Blue Meanies - bedroht, die einzige Rettung für das friedliche Land des Glücks und der Musik sind die Beatles: John, Paul, George und Ringo stechen mit einem kleinen gelben Unterseeboot in See, ausgestattet mit Songs wie "Eleanor Rigby" und "All You Need Is Love". Absurd, anarchisch, verspielt: "Yellow Submarine" (1968) begeisterte Kinder und Erwachsene gleichermaßen.