Wie sieht eine gute Kinderyogastunde aus? Besonders toll funktioniert sie, wenn sie die Übungen in eine Geschichte einbettet. So können die Kinder zum Beispiel auf eine Abenteuerreise in den Dschungel geschickt werden und dort Tiere nachspielen. Im Gegensatz zum Erwachsenen-Yoga kann es beim Kinderyoga durchaus laut werden - in der Tierwelt ist nun mal lautes Brüllen, Bellen oder Miauen zu hören.