In "Zardoz" (1974) landete Connery als viriler Superhengst in der Zukunft. Genauer: in einer Welt, die in zwei Hälften geteilt ist. In der einen wohnen die gewöhnlichen Sterblichen, in der anderen die Elite der Unsterblichen. Zed (Connery) gerät ins Utopia und stellt fest, dass dort alle Männer Kraft und Potenz verloren haben ... Die Frau an seiner Seite: die junge Charlotte Rampling.