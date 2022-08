© MG RTL D



Die Antwort, die Thomas Jäger auf die 500-Euro-Frage: "Was trägt man an den Füßen?" gab, war köstlich, aber leider falsch. Aus den Optionen A: Tortillas, B: Jalapeños, C: Espadrilles, D: Enchiladas wählte er im November 2010 Letztere - und ging mit 0 Euro nach Hause. C wäre richtig gewesen.