In Deutschland mag der Name trotz ihrer Erfolge in der Modewelt noch unbekannt sein, in Hollywood nahm man(n) dafür umso mehr Notiz von Lorena Rae. Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio verliebte sich im Sommer 2017 in die Laufstegschönheit. Letztlich reichte die Liebelei aber nur zu einem Sommerflirt.