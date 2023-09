© iStock / MalyDesigner



In der Zwiebel sind wertvolle Vitamine und Mineralstoffe enthalten, besonders Vitamin C, Folsäure und Kalium. Ein weiterer Vorteil: Zwiebeln enthalten so gut wie kein Fett und auch Kalorien sind rar - auf 100 Gramm kommen gerade mal 30 Kalorien.