Allerdings: Um sich ewig zu verstecken, wurden Slipknot auf Dauer einfach zu erfolgreich, und mit der Zeit gingen die Musiker zu einem entspannteren Umgang mit ihren Horrorfratzen über. Die meisten Bandmitglieder, Corey Taylor (Bild) etwa, sehen ohne Maske auch viel besser aus. Tipp für Fans: Am 30. September bringen Slipknot ihr neues Album "The End, So Far" auf den Markt.