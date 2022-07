© iStock/SarapulSar38



Überreife Äpfel, am besten in Bio-Qualität, lassen sich zu Apfelessig verwerten. Apfelessig ist gesund und ist zudem ein nützliches Hausmittel gegen Kalk sowie als Haarspülung anwendbar. Für das Rezept werden pro Kilogramm Äpfel zwei Esslöffel Zucker in Wasser aufgelöst. Danach werden Apfelstücke in saubere Gläser gefüllt und mit dem Zuckerwasser und einem Tuch abgedeckt.