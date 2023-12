© iStock/dmitriymoroz



Um 280 wurde Nikolaus geboren, um 350 verstarb er. Er war Bischof von Myra in Kleinasien (heute Demre in der Türkei). In vielen Legenden sind die guten Taten und Wunder überliefert, die der Heilige bewirkt haben soll. Demnach rettete er zum Beispiel ein Schiff in Seenot, indem er einen Sturm abflauen ließ. Nikolaus ist unter anderem Schutzpatron der Kinder und derer, die zur See fahren.