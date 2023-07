© RTL / Markus Hertrich



"Macht euch auf was gefasst!", kündigt Ulrike Priske (38) an, bevor sie mit Zwergpudel Wilma startet. Frauchen leitet ihren Wauzi verständnisvoll durch den Parcours, bleibt auch cool, als Wilma von den Kameraleuten abgelenkt (Bild) wird. Am Pool ist auch für Wilma Schluss. Nach dem Motto "Wasser, nein Danke" lässt sie Frauchen stehen und haut ab.