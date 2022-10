© RTL / Markus Hertrich



"Ich bin nur so schnell im Parcours, weil ich nicht so lange hängen will", sagt Artur Schreiber. Der Mann mit der Spinne auf dem Trikot geht blitzartig und trotzdem "so leicht, so selbstverständlich" (Buschi) durch die Hindernisse, dass er am Ende als Viertschnellster buzzert. Und das, obwohl er die Megawall probiert und hauchdünn scheitert.