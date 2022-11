© RTL/Markus Hertrich



"Das ist grad voll der Weltuntergang für mich." Simon Brunner ist untröstlich. Gerade ist er am UFO-Schwungarm abgeschmiert. "Dabei habe ich so viel trainiert", jammert er. Nicht umsonst hatte "Buschi" Buschmann gesagt: "Den erwarte ich am Buzzer." Daraus wird nichts. "Ich bin so enttäuscht", meint Simon und lässt sich von Laura Wontorra trösten.