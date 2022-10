© RTL / Markus Hertrich



Annabelle Mandeng hatte einiges an Operationen wegzustecken, die ihr Autounfall und Rückenskoliose bescherten. Aber die Schauspielerin und Moderatorin (51) ist topfit, wie sie beweist. Die "Powerlady" (Laura Wontorra) wird sowohl in der Vorrunde (Abgang am neunten Pipeline-Ring) wie auch in der zweiten Runde (sie kommt bis zum Trapez und wird Sechste) beste Frau.