Wenn Oliver Edelmann wie einst Will Smith sagen würde: "I am Legend", könnte ihm niemand widersprechen. Edelmann war der erste Last Man Standing (2016) und seither immer im Finale. Das kann er auch diesmal schaffen. Zwar war er nach dem Aus am letzten V-Griff traurig ("Ich wollte an die Megawand!"), als Vorrunden-Achter reichte es locker fürs Halbfinale.