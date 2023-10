© RTL / Markus Hertrich



Ada Theilken (25) will zum dritten Mal ins Halbfinale. Sie ist auch an der Achterbahn (Foto) so cool, dass Buschi und Jan Köppen Zeit haben, sich über Sportstudenten lustig zu machen. Buschi: "Wir hams so krachen lassen, viele dachten, das wär'n Freizeitpark." Köppen: "Grüße an die Sporthochschule Köln, wenn Ihr zugucken könnt und nicht zu besoffen seid."