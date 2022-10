© RTL / Markus Hertrich



Reiner Leiber (51) hat nur ein Ziel: Bei seinem zehnten Einsatz in einer NWG-Show will er unbedingt erstmalig den Buzzer drücken. Er ist so ehrgeizig ("NWG ist mein Leben"), dass er sich nach seinem Abgang am Ende des Brillenwegs mehr ärgert, als über das Erreichen des Halbfinales freut. Er weint bittere Tränen der Enttäuschung. Buschi muss trösten.