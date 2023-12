© RTL



Schon im Jahr 1964 ging "Top of the Pops" erstmals auf Sendung - in Großbritannien, wohlgemerkt. Hierzulande dauerte es bis 1998, bis die Programmverantwortlichen das Potential der Show erkannten. Nach acht Jahren und fünf Moderatoren wurde der Import von der Insel allerdings wieder abgesetzt, die letzten Folgen moderierte "Unter uns"-Star Ole Tillmann (Bild). Bis dahin schaute bei RTL aber alles vorbei, was Rang und Namen hatte in der Popszene.