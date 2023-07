© iStock / Svetlana Monyakova



Aus Angst vor einem verklebten Klumpen Spaghetti wenden Hobbyköche oft eine fragwürdige Methode an: Sie schrecken die Pasta unter kaltem Wasser ab. Das führt zwar dazu, dass die Nudeln nicht aneinander kleben, doch da Sie so die Stärke abspülen, haftet auch die Soße nicht an der Pasta. Viel besser ist es, wenn Sie direkt nach dem Kochen etwas Soße zu den Nudeln geben. So haftet sie perfekt an der dampfenden Kost und ein Verkleben wird verhindert.