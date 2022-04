© Andreas Rentz/Getty Images



Und noch eine zweite "Desperate Housewives"-Darstellerin hat einiges auf dem Kasten: Auf ihren Bachelor in Bewegungswissenschaften von der Texas A&M University-Kingsville setzte sie 2013 an der California State University noch einen Master obendrauf. Ihre Masterarbeit beklagte den Mangel an Diversität in den sogenannten MINT-Fächern.