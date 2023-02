© Touchstone Pictures/Getty Images



Da kommt was Großes angeflogen: In "Con Air" (1997, Regie: Simon West) soll ein Flugzeug eine Gruppe Vergewaltiger, Massenmörder und Psychopathen in ein neues Hochsicherheitsgefängnis transportieren. Doch ihr Anführer, der ebenso paranoide wie geniale Cyrus "The Virus" Grissom (John Malkovich), bringt die Maschine schon kurz nach dem Start in seine Gewalt ...