Letztlich wird die Silikonhülle so dick, dass keine Nährstoffe mehr an Haar und Kopfhaut gelangen. Deshalb ist es wichtig, immer die Liste an Inhaltsstoffen vorab zu checken und wenn möglich Bio-Naturkosmetik verwenden - oder DIY-Haarkuren. So genügen schon zwei Teelöffel Olivenöl, ein Teelöffel Honig sowie ein Eigelb oder alternativ eine Avocado, ein Teelöffel Zitronensaft, ein Ei und ein kleiner Becher Naturjoghurt.