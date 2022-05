© iStock / Ridofranz



Oft heißt es, dass ein Schuss Öl im Nudelwasser das Zusammenkleben der Nudeln verhindert. Das ist jedoch Blödsinn: Zum einen schwimmt das Öl im Wasser ohnehin oben und kommt mit den Nudeln nicht in Kontakt. Zum anderen verbinden sich glitschige Nudeln auf dem Teller nicht so gut mit der Sauce. Stattdessen mischen Sie die fertigen Nudeln am besten direkt mit der Soße im Topf.