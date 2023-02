© ZDF



Radierungen aus dem Büro von Dietmar aus Bremen mussten aus Platzmangel weg. "Obwohl es sich um Raritäten handelt!", so der Verkäufer, der mit seinem Enkel Torin zu Horst Lichter in die Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" gekommen war. Mit dem Erlös wollten die zwei nach Helgoland fliegen. Am Ende kamen sie deutlich höher hinaus.