Seit im März 2020 Netflix Joe Exotic in "Tiger King" porträtierte, ist der umstrittene Raubtierhalter in aller Munde. Nun legt auch Sky nach und erzählt ab 4. März die legendäre Fehde von Joe Exotic (John Cameron Mitchel) und Carole Baskin (Kate McKinnon) nach. Die Peacock-Eigenproduktion ist von dem True-Crime-Podcast "Over My Dead Body" inspiriert.