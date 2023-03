© Leonine



Gäbe es einen Oscar für den abgedrehtesten Film des Jahres, er müsste definitiv an "Everything Everywhere All at Once" gehen. In dem Werk soll Michelle Yeoh irgendwie das Multiversum retten, zur Not auch mit langen Wurstfingern. "Everything Everywhere All at Once" brachte viel frischen Wind ins Science-Fiction-Kino und kommt insgesamt auf elf Oscar-Nominierungen - mehr erhielt kein anderer Film.