In der Karwoche, also noch zur Fastenzeit, wird in Ecuador traditionell eine "Fanesca" verzehrt. Die fleischlose Suppe enthält viele Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen sowie Kürbisfleisch, Lauch und Reis. In Verbindung mit Sahne, Käse und Ei wird die Suppe so zu einer sehr sättigenden Speise.