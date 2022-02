© iStock/Anne Czichos



Für das gesellschaftliche Großereignis in Oberammergau, das mittlerweile Weltrang unter den traditionellen Aufführungen erreicht hat, arbeiten eine Vielzahl an lokalen Werkstätten und Künstlern. Auch in der Zeit zwischen den einzelnen Passionsspielen, die alle zehn Jahre stattfinden, wird an Kostümen, Bühnenbild, Text und Musik gearbeitet. 2010 wirkten 2.500 Oberammergauer an den Spielen für über 500.000 Zuschauer mit.