"König Otto" wurde vor 85 Jahren, am 9. August 1938, geboren. Mit 832 Spielen in über 24 Jahren als Trainer führt er die Rangliste der Bundesliga-Trainereinsätze mit großem Abstand an. Populär wurde Rehhagel nicht nur durch seine Erfolge, sondern auch durch eine Vielzahl markanter Sprüche. So begegnete er dem Vorwurf einiger Sportjournalisten, er lasse altbackenen Fußball spielen, mit den Worten: "Modern spielt, wer gewinnt." Hier noch ein paar weitere Bonmots, die in Erinnerung geblieben sind.