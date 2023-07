© Edel Germany



In der "Otto-Show" (Best of auf DVD erhältlich), die von 1973 bis 1979 im Fernsehen ausgestrahlt wurde, schlüpfte der Komödiant in verschiedene Rollen und war sich für keine Verunstaltung zu schade. Das Publikum liebte ihn dafür und kaufte fleißig seine Bühnenprogramme auf Tonträgern. Damit schaffte es Otto sogar mehrfach an die Spitze der Charts.