© Netflix © 2023



Doch wer ist Pamela Anderson wirklich? Mit der Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte" (ab 31. Januar) will sie "Baywatch"-Star die Deutungshoheit über ihr Leben zurückgewinnen. "Ich bin keine Jungfrau in Nöten", stellt sie klar. "Ich habe mich in verrückte Situationen begeben ... und sie überlebt." In der 90-minütigen Dokumentation will die 55-Jährige nun zeigen, dass es ihr wirklich egal ist, was die Leute denken.