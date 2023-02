© iStock/evgenyatamanenko



Sobald das erste Kind da ist, verändert sich jede noch so gute Beziehung. Ein Neugeborenes fordert volle Aufmerksamkeit, ein Kleinkind will von morgens bis abends bespaßt werden. Aus Frau und Mann werden in kürzester Zeit Mama oder Papa. Umso wichtiger ist die wertvolle Zeit als Paar. Wir verraten Ihnen, wie Sie diese am schönsten verbringen können ..