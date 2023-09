© Paramount



An ihnen gibt es für Eltern kleiner Kinder derzeit kaum ein Vorbeikommen: Zunächst eroberte die "Paw Patrol" den TV-Bildschirm, jetzt sind die stets hilfsbereite Hunde Chase, Marshall, Sky und Co. in "Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm" bereits zum zweiten Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Doch wie erfolgreich ist das milliardenschwere Franchise im Vergleich mit anderen? Wir zeigen, welche Kinder-Marken den größten Umsatz machten ...