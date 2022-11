© ZDF



Die Manufaktur Royal Dux wurde 1853 gegründet und "produziert bis zum heutigen Tag", betonte Maier die Bekanntheit der Marke. Das Objekt der Sendung datierte der Experte anhand des Prägestempels in die 1960er-Jahre. "Der Entwurf von Jarl ist aber älter", so Maier. Der stammte wohl von 1910. "Aber ich habe einen Fehler gemacht ...", setzte Maier an.